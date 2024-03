Robyn Bernard foi encontrada morta em casa na manhã da passada terça-feira, dia 12 de março, segundo informação divulgada pelo TMZ. A atriz norte-americana tinha 64 anos.

O corpo foi identificado pelas autoridades Riverside County, na Califórnia, Estados Unidos da América, e foi aberta uma investigação para apurar a causa da morte.

O TMZ diz ainda que a autópsia já foi feita e que o relatório deverá ser divulgado nos próximos dias.

Robyn tornou-se conhecida por dar vida à personagem Terry Brock em 145 episódios da série 'General Hospital'. Deixou a representação em 2002, depois de participar no filme 'Voices From the High School'.

