Michael Culver, conhecido pela participação no universo de filmes 'Star Wars', morreu aos 85 anos. O ator perdeu a vida a 27 de fevereiro, embora só agora a informação tenha chegado à imprensa internacional, por intermédio do seu agente.

"Estamos muito tristes por confirmar a morte do nosso amigo e cliente Michael Culver. Teve uma carreira de mais de 50 anos com papéis notáveis ​​em 'Sherlock Holmes', 'Uma Passagem para a Índia', 'Exército Secreto' e, claro, uma das cenas de morte mais memoráveis ​​da franquia 'Star Wars'", pode ler-se no comunicado, citado pelo Independent.

No universo criado por George Lucas, Michael Culver deu vida à personagem Capitão Lorth Needa. O sucesso da sua participação no filme 'O Império Contra-Ataca', em 1980, tornou-o conhecido em todo o mundo.

O ator tinha vários problemas de saúde há vários anos. A causa da morte ainda não foi divulgada.

