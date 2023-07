A notícia da morte de Leandro De Niro Rodriguez deixou toda a família de luto, embora esteja a ser particularmente difícil de superar pelo avô, Robert De Niro.

O veterano ator de Hollywood, segundo contou uma fonte próxima ao Mirror, está "isolado" e "deprimido", embora todos à sua volta estejam "a rezar para que encontre a força de que precisa para seguir em frente".

O jornal destaca ainda o carinho de Robert tinha pelo neto, que aos 19 anos perdeu a vida. De acordo com a mãe do jovem, Drena De Niro, Leandro terá morrido após ingerir comprimidos de fentanil.

No velório do também ator, Robert De Niro foi fotografado com um semblante carregado, bem como a restante família. Recorde abaixo.

Leia Também: Muita dor no velório do neto de Robert De Niro. Ator chegou abatido