Aconteceu esta quinta-feira, dia 7 de julho, o velório de Leandro De Niro Rodriguez, o jovem ator que morreu no passado domingo. Robert de Niro chegou abatido à cerimónia fúnebre do neto, como comprovam as fotografias entretanto divulgadas.

Nas imagens é ainda possível ver Drena De Niro, a mãe de Leandro, e Harvey Keitel, grande amigo de Robert De Niro.

Todos os presentes optaram por roupa escura e quase todos usaram óculos de sol. O sofrimento é mais que evidente.

Vale lembrar que Leandro De Niro foi encontrado sem vida em casa por um amigo. Junto ao corpo foi detetado um pó branco, o que leva as autoridades a suspeitar de overdose, ainda que a causa da morte não tenha sido confirmada até ao momento.

Drena De Niro, no entanto, não tem dúvidas e diz que o filho morreu após o consumo de "pastilhas de fentanil que estavam adulteradas".