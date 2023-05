Robert De Niro e a namorada, Tiffany Chen, marcaram presença na festa Vanity Fair x Prada, que decorreu na noite de sábado, dia 20 de maio, no Hotel du Cap, em Antibes, França.

O casal combinou os looks e optou por conjuntos escuros. Mas não ficaram por aqui e passaram também pelo Festival de Cinema de Cannes, no mesmo dia, também com visuais a combinar e no mesmo tom.

Estas imagens chegam pouco tempo depois de ter sido revelado que o casal deu as boas-vindas a um filho, o sétimo do ator.

Recorde-se que Robert De Niro é ainda pai de Drena, de 51 anos, e Raphael, de 46, (que nasceram do primeiro casamento com Diahnne Abbott) dos gémeos Aaron e Julian, de 27 anos, (do relacionamento com Toukie Smith), e de Elliot, de 25 anos, e Helen, de 11, (fruto da união com Grace Hightower).

