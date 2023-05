Robert De Niro já apresentou a filha recém-nascida ao mundo. Depois de revelar que tinha sido pai pela sétima vez numa entrevista recente, a estrela de Hollywood contou pormenores sobre a bebé a Gayle King, apresentadora do CBS 'Mornings'.

A menina nasceu no dia 6 de abril, chama-se Gia Virginia Chen De-Niro e é fruto do relacionamento com Tiffany Chen.

King afirmou que o casal "está nas nuvens" com o novo membro da sua família.

De Niro enviou, inclusive, uma fotografia da menina.

Ora veja:

Leia Também: Sétimo filho de Robert De Niro é visto pela primeira vez em público