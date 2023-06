Robert De Niro e Tiffany Chen tiveram uma noite sem a bebé, esta quarta-feira, quando marcaram presença na abertura do Tribeca Film Festival.

O ator, de 79 anos, e a companheira não faltaram à antestreia de 'Kiss The Future' e posaram para os fotógrafos presentes de mãos dadas.

Para a ocasião, Tiffany Chen escolheu um vestido preto com um casaco bege oversized e sapatos de salto alto nude. Já Robert De Niro vestiu uma camisola cinzenta, calças pretas e casaco preto.

Veja na galeria algumas imagens do casal no evento, depois de terem sido pais da bebé Gia Virginia Chen De Niro, que nasceu em abril.

Recorde-se que Robert De Niro é ainda pai de Drena e Raphael, que nasceram do primeiro casamento com Diahnne Abbott, dos gémeos Aaron e Julian, do relacionamento com Toukie Smith, e de Elliot e Helen, fruto da união com Grace Hightower.

