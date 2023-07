Toda a família De Niro está de luto com a morte de Leandro De Niro Rodriguez, aos 19 anos, confirmada este domingo, dia 2 de julho, pela mãe, a atriz Drena De Niro. O jovem é um dos netos do ator Robert De Niro.

"Meu lindo e doce anjo. Amei-te mais do que as palavras possam descrever, desde o momento em que te senti na minha barriga. Tens sido a minha alegria, o meu coração e tudo o que sempre foi puro e real na minha vida. Queria estar contigo agora. Queria estar contigo. Não sei como viver sem ti, mas vou tentar continuar e espalhar o amor e a luz que me fizeste sentir ao conseguir ser a tua mãe. Foste tão amado e admirado e eu queria que esse amor te pudesse ter salvado", começou por escrever Drena, na legenda de uma fotografia de Leandro.

Por fim, a artista lamentou a morte do filho e ainda se dirigiu ao pai de Leandro: "Sinto muito meu bebé, sinto muito Carlos Maré. Descansa em Paz e desfruta do paraíso eterno, meu querido menino".

Até ao momento, não é conhecida a causa da morte. A imprensa internacional já tentou contactar a família, que opta por não se pronunciar.

Leandro De Niro Rodriguez fez alguns trabalhos como ator, nomeadamente nos filmes 'Assim Nasce Uma Estrela', de 2018, e na co-produção portuguesa 'Cabaret Maxime', do mesmo ano.

Vale lembrar que Robert de Niro, de 79 anos, foi pai pela sétima vez em abril deste ano. A filha mais mais novo do ator é fruto do relacionamento com Tiffany Chen.

Leia Também: Filhos de Robert De Niro ainda não conheceram a irmã mais nova

Leia Também: Robert De Niro e companheira de mãos dadas após nascimento do filho