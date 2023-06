Robert De Niro revelou numa entrevista à revista People que os filhos ainda não conheceram a irmã mais nova, a pequena Gia Virginia, de dois meses, fruto do seu relacionamento com a namorada, Tiffany Chen.

"Ainda não [a conheceram], mas vão conhecer", garantiu o ator de Hollywood quando questionado sobre o assunto durante o Tribeca Film Festival.

Recorde-se que o artista é pai de Drena, de 51 anos, e Raphael, de 46, frutos do seu casamento com Diahnne Abbott, dos gémeos Julian e Aaron, de 27, que nasceram da relação com a modelo e atriz Toukie Smith, e ainda de Elliot, de 24 anos, e Helen, de 11, que partilha com Grace Hightower.

