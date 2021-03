Depois de Elle King ter revelado na edição desta semana da People que está grávida pela primeira vez, fruto do noivado com Dan Tooker, o pai da cantora, Rob Schneider, não tardou em reagir.

No Instagram, esta quinta-feira, o ator começou por escrever: "Minha querida Elle, as palavras são insuficientes para te dizer o quanto estou feliz por ti e pelo Dan".

"Sei o quanto querias isto e como amas profundamente a tua família. Fazes as tuas irmãs sentirem-se como se todos os dias fossem um aniversário ou Natal", acrescentou, mostrando-se muito orgulhoso da filha, afirmando também que a mesma tem "um dom especial".

Recorde-se que Elle, de 31 anos, é fruto do casamento terminado de Schneider com London King. O ator é ainda pai de Miranda Scarlett, de oito anos, e Madeline Robbie, de quatro, da relação com Patricia.

Veja abaixo o texto completo de Rob Schneider:

Leia Também: Cantora Elle King grávida após sofrer duas "perdas muito grandes"