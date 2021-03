A cantora Elle King está grávida depois de ter sofrido com duas "perdas muito grandes".

Esta quarta-feira, a artista, de 31 anos, partilhou a notícia na sua página de Instagram, juntamente com várias fotos em que aparece ao lado do noivo, Dan Tooker. Numa das imagens, que pertencem a uma sessão da revista People, Elle surge a segurar numa ecografia.

A cantora mostrou-se muito feliz por partilha a novidade com o mundo, no entanto, não deixou de desabafar: "Esta notícia vem com muito medo".

Isto porque, explicou de seguida, "este bebé vem depois de duas perdas muito grandes".

"É uma experiência terrível e dolorosa para todos. Mas o sol nasce sempre, e eu nunca deixei o universo decidir quando é que eu esteve pronta", acrescentou, encorajando os seguidores a não perderem as esperanças.

"O que as mulheres passam com estas jornadas tornam-nas nada menos que guerreiras. Obrigada pelas vossas orações e amor pela nossa gravidez de alto risco", escreveu ainda.

De referir que Elle e Tooker ficaram noivo em outubro do ano passado, depois de um ano de namoro.

Leia Também: Namorada de Diogo Piçarra lembra gravidez com fotos únicas