Rob Kardashian sempre foi o mais discreto dos membros do clã Kardashian-Jenner. Desde que terminou a sua polémica relação com Blac Chyna, que o filho de Kris Jenner se tem mantido longe da exposição pública.

No entanto, o seu regresso poderá estar para breve e quem o adianta é uma das irmãs, Khloé Kardashian.

"Acho mesmo que Rob vai regressar ao reality show. Ele tem falado muito sobre isso", disse a empresária durante um dos episódios de 'The Kardashians'.

"Mas também sei que o Rob tem passado por muito a nível pessoal, contudo é o melhor pai que eu conheço, sinto-me tão orgulhosa dele por causa disso. Ele sente-se bem consigo mesmo. Por isso tenho fé de que vá regressar em breve ao reality", completou.

Vale notar que Rob é irmão de Kourtney, Kim e Khloé, fruto do casamento de Robert Kardashian e Kris Jenner. Já Kylie e Kendall Jenner nasceram do relacionamento de Kris com Bruce Jenner, agora Caitlyn Jenner.

