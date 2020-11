Rita Salema não poderia ser uma mãe mais orgulhosa. Esta quinta-feira, dia 19, a filha da atriz completou 28 anos de vida, data que a própria fez questão de evidenciar através de uma publicação na sua conta de Instagram. Na mesma é possível ver vários retratos de infância de Francisca, bem como uma bonita declaração.

"Ontem, fez 28 anos o maior amor da minha vida. Com o nascimento da Francisca, todas as tristezas que foram aparecendo, ao longo destes 28 anos, foram ultrapassadas com o amor, a ternura, e a dedicação desta filha maravilhosa que Deus me deu", começou por dizer.

"Está sempre ao meu lado, quando é preciso, é generosa, dedicada aos amigos, sempre pronta a ajudar quem mais precisa, sempre a pensar nos outros, é muito inteligente, trabalhadora, perfeccionista, profissional, cheia de amor para dar... e um sentido de humor incrível. E se Deus me deu a melhor filha, é porque eu devo ter feito algum bem neste mundo. Sou tão, mas tão feliz por a ter. Tenho mesmo muita sorte", completou.

Leia Também: Foi assim que Rita Salema celebrou os seus 54 anos de vida