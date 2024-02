A viver no Brasil, para onde se mudou no ano passado para as gravações do remake de 'Dona Beja' para a HBO, eis que Rita Pereira desfruta do período mais alegre do ano no país: o Carnaval.

Este domingo, 11 de fevereiro, a artista fez uma partilha nas redes sociais dedicada à época, falando da sua própria experiência.

"Já não é a primeira vez que vou, já tive até a sorte de desfilar num destes carros alegóricos e foi das experiências mais emocionantes da minha vida, mas todos os anos a emoção é gigante porque realmente, esta competição é única", afirma.

"A mistura de pessoas, a cultura, a arte, a dedicação, a inclusão, a cor, os carros alegóricos, as fantasias, o amor que se vê no rosto de cada participante, tudo isto é muito especial. Aconselho muito tentarem viver esta experiência", escreve, por fim.

Na publicação, a atriz partilha várias imagens dos desfiles no sambódromo, no Rio de Janeiro.

