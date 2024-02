Foi no início de setembro do ano passado que Rita Pereira se mudou para o Brasil, para assumir um papel no projeto 'Dona Beja', da HBO Max. A experiência, embora sempre tenha sido um sonho para a atriz, não foi nada fácil devido às saudades da família e do país. Hoje, o projeto chegou ao fim para a artista portuguesa.

Erick Andrade, produtor brasileiro que está envolvido nesta produção da HBO, contou hoje, através das redes sociais, que Rita gravou as suas últimas cenas esta quinta-feira, dia 8 de fevereiro.

Ao partilhar imagens das gravações, Erick mostrou Rita em lágrimas e na legenda escreveu: "Hoje a cortina fecha para nossa Sia Boa. Rita, foste gigante, obrigado por teres embarcado nesta aventura! A portuguesa mais carioca da gema. P.S.: cara de choro mesmo…".

Quem também surge nas imagens em causa é Hugo de Sousa, o realizador que ficou conhecido pelo trabalho desenvolvido nas primeiras temporadas de 'Morangos com Açúcar' e que assumiu a realização de 'Dona Beja'.

