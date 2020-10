Esta quarta-feira, 7 de outubro, Rita Pereira desfrutou dos últimos mergulhos do ano na praia de Cascais e a ida à praia contou, também, com uma pequena sessão fotográfica.

Deliciada com as temperaturas altas, a atriz foi a banhos e deu a conhecer as imagens que registou à beira mar... mesmo as que não ficaram como esperava.

Rita divertiu os seguidores ao mostrar o momento em que foi surpreendida por uma onda enquanto posava sentada numa rocha.

"Ondá ondááá olhá ondá", brincou na legenda da publicação.

Ora veja.

