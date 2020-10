Quem disse que no outono não se pode fazer praia? Contrariando a tendência, Rita Pereira aproveitou as temperaturas quentes que esta quarta-feira, dia 7 de setembro, se fizeram sentir um pouco por todo o país para dar aquele que "pode ser o último mergulho do ano".

Nas suas redes sociais, a atriz da TVI partilhou com os seus seguidores os momentos de grande tranquilidade que viveu esta manhã.

A acompanhar Rita Pereira esteve a sua fiel 'cãopanheira', a cadelinha Jack Russell Terrier que leva para todo o lado.

