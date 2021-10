A zanga entre Jessica Athayde e Rita Pereira voltou a dar que falar depois da atriz da SIC ter estado no programa 'As Três da Manhã', da Rádio Renascença, e ter sido confrontada com a questão: "Dizes que a Rita Pereira não te fala, mas isso é uma sorte, não é?"

"Por acaso estivemos num evento e, por acaso, até tivemos uma cena tipo: Olá, estás boa? Tudo bem? O teu filho? Portanto, já ouvimos a voz uma da outra... pelo menos", disse Athayde na altura.

Na recente edição da ModaLisboa, que aconteceu no último fim de semana, Rita Pereira também não escapou a uma questão sobre o assunto.

"No outro dia, a imprensa reacendeu a tua trica com a Jessica Athayde. Existe alguma trica? Está tudo bem?", perguntou Hugo Mendes, do programa 'Passadeira Vermelha'.

Sem querer alimentar o tema, Rita Pereira recusou-se a responder. "Tens mais alguma pergunta para me fazer? Obrigada", disse, como pode ver aqui.

O assunto foi comentado no formato da SIC Caras e, na opinião de Joana Latino, "quem sai a perder" é Rita Pereira. "Sentiu-se a friagem! Com a Rita, isto acaba numa nota negativa, com uns pinguinhos de limão. Acho que quem sai muito a perder nesta questão é a Rita", afirmou a comentadora.

Rita Pereira e Jessica Athayde mantinham uma forte amizade e chegaram a viajar juntas, juntamente com Kelly Bailey, para as ilhas Maurícias, em 2018. A amizade desfez-se de forma inesperada pouco tempo depois.

Leia Também: "A Rita Pereira não te fala, isso não é uma sorte?" Jessica Athayde reage