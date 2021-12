Rita Pereira voltou a gerar discórdia nas redes sociais após ter afirmado no Instagram, e mais tarde em direto no programa 'Cristina ComVida', que iria rasgar os collants transparentes da colega Sara Matos.

"[...] Não posso com isso [meias de vidro] e todas as minhas amigas que me aparecem à frente com isso, eu rasgo! Esta tarde prometi nos stories que, se a Sara fosse ao programa com as meias eu as rasgava", declarou a atriz na legenda de um conjunto de imagens onde aparenta tentar rasgar as meias da amiga.

A verdade é que, ainda que a opinião de Rita Pereira sobre estas collants se mantenha e seja real, a tentativa de rasgar as meias não passou de uma brincadeira. Ainda assim, a estrela da TVI não se livrou das críticas.

Perante os comentários menos positivos, Rita resolveu esclarecer quem não percebeu o que se passou no programa e deixar claro o seu ponto de vista: "Para as mais sensíveis e ofendidas com o meu post anterior, como viram, não rasguei as collants da Sara. Cada um usa o que quer, mas eu também tenho o direito de não gostar, certo?".

Leia Também: Irmã de Rita Pereira arranca suspiros em biquíni. A reação da atriz