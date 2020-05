Rita Pereira e o namorado, Guillaume Lalung, aproveitaram a tarde de sol que se fez sentir esta tarde em Lisboa para levarem o filho de ambos, o pequeno Lonô, à praia.

Nas suas redes sociais, a atriz partilhou imagens do momento em que desfrutaram da brisa do mar no areal mas lembrou que este programa em família foi feito com "distanciamento social total".

