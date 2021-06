Com o filho doente, Rita Pereira ficou junto do menino e fez questão de partilhar este momento com os seguidores da sua página de Instagram.

A atriz captou uma fotografia enquanto o pequeno Lonô dormia, mostrando que o menino faz questão que a mamã esteja por perto neste momento menos bom.

"Laringotraqueíte aguda. E não posso sair de perto dele nem largar a mão", escreveu na imagem que pode ver abaixo:

[Rita Pereira com o filho doente]© Instagram

