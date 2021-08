Rita Pereira levou esta quarta-feira o filho a um local muito especial. Pela primeira vez, a atriz apresentou ao pequeno Lonô, de dois anos, a aldeia da sua avó, Palvarinho, em Castelo Branco

"As minhas mais deliciosas memórias de férias no campo são daqui. Passava verões inteiros com os meus avós aqui. Entre cultivo, passeios de burro, alimentar os porcos, mergulhos na lagoa, piqueniques debaixo das oliveiras e comida da melhor, os dois meses passavam a correr", recorda o rosto da TVI.

"Hoje não fizemos tudo isso mas um dia vamos fazer. Deliciámo-nos com os abrunhos e bebemos água da fonte da aldeia. Hoje fui muito feliz", declara Rita, que ao seu testemunho juntou um conjunto de fotografias e vídeos deste dia memorável.

