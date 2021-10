Este fim de semana, Rita Pereira rumou a Almodôvar, no Alentejo, para desfrutar de um fim de semana em família no meio da natureza.

Na companhia do filho, a atriz desfrutou de um sábado tranquilo no Monte Gois Country House & Spa e não resistiu em partilhar alguns dos momentos com os fãs.

"O nosso dia feliz", escreveu na legenda das imagens que pode ver na galeria.

