O trailer do novo filme de 'A Pequena Sereia' está a correr o mundo. Para além de se tratar de uma recriação de um grande clássico, acrescenta o facto de a protagonista, Halle Bailey, ser uma mulher negra. As positivas reações chegam de todas as partes e, a partilhar um vídeo que mostra isso mesmo, Rita Pereira apelou à "importância da representatividade".

"Será que um dia os diretores dos canais portugueses, os diretores de castings, os realizadores, os diretores de projetos vão refletir sobre isto e perceber a importância de escolher pessoas de todas as cores para os seus projetos?", começou por dizer.

"É importante, sim! Ao contrário do que já ouvi, é muito importante e tem de ser agora, para que as novas gerações se vejam na televisão, no cinema e para que, um dia, a admiração destas crianças deixe de existir por haver igualdade na representatividade", acrescentou.

© Instagram/Rita Pereira

