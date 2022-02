Rita Pereira começou a manhã a pensar numa das pessoas mais importantes da sua vida: a irmã, Joana Pereira.

Ao sair de casa, enquanto a caminho do trabalho via o nascer do sol, a atriz gravou um vídeo com a música 'Higher Power', dos Coldplay, para enviar boas energias à irmã.

Pouco depois, Rita partilhou uma foto de Joana e na legenda declarou: "Força, meu amor".



© Reprodução Instagram/ Rita Pereira

A irmã da estrela das novelas da TVI encontra-se internada na unidade de queimados por ter sofrido vários ferimentos no peito, braços e mãos devido a um acidente com uma lareira. Apesar de a zona do peito estar a reagir bem aos tratamentos, Joana terá em breve de ser operada ao braço.

