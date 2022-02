Atualmente internada no hospital e em tratamento, na sequência de um acidente com uma lareira de biotenol, Joana Pereira tem usado o Instagram para estar em contacto com os seguidores, respondendo a algumas das suas perguntas.

"O que menos gostas na tua irmã ou o que mais te irrita nela?", questionou um internautas nas histórias.

Abrindo o coração, a irmã de Rita Pereira notou: "Acho que o que irrita todos os irmãos mais novos: Achar eternamente que eu tenho 12 anos e que ainda sou aquela menina pequenina.

Já conversámos muito sobre isso e sobre a necessidade que tenho de que ela se dê ao trabalho de me conhecer enquanto mulher, no agora, e a todas as minhas transformações enquanto ser humano! Tem corrido muito bem! E cada vez mais compreendemos que não somos iguais, mas nos aceitamos com as nossas diferenças! É a minha mais que tudo!".

Leia Também: Irmã de Rita Pereira: "Não hesitem em procurar um psicólogo"