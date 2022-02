Rita Pereira, Guillaume Lalung e o filho de ambos, Lonô, rumaram ao Algarve para um fim de semana em família já com 'cheirinho' a verão.

O trio aproveitou as boas temperaturas que se fazem sentir no sul do país para apanhar os primeiros banhos de sol, como foi destacado nas redes sociais.

A atriz, que completa 40 anos no dia 13 de março, publicou algumas fotos em que aparece a exibir a silhueta na companhia dos seus dois amores.

Estes dias em família serviram também para relaxar depois de dias de grande preocupação. Joana Pereira, irmã da atriz, encontra-se internada na sequência de um acidente com uma lareira de bioetanol que lhe deixou queimaduras graves.

