Rita Pereira apresentou hoje (14) aos fãs o seu mais recente projeto. Trata-se de uma participação que fez no videoclipe da nova música de Mastiksoul em parceria com Wyclef Jean, membro da mítica banda dos anos 1990, Fugees

"Ok, este post é para os 90’s kids. Vocês vão entender-me tão bem!!! Quando era miúda AMAVA os FUGEES. Sabia de trás para a frente o álbum 'The Score'. Ready or not, here I come... lembram-se, certo?! Então, há umas semanas atrás o Mastiksoul convidou-me para fazer o videoclipe da nova música dele com o WYCLEF JEAN", começa por referir.

"Sim, leram bem, o Mastiksoul fez uma música com o Wyclef Jean. O que é que eu pensei?! Isto será o mais próximo dos FUGEES que estarei na minha vida. E claro, aceitei. Obrigada Mastiksoul, já tenho mais um check na lista dos desejos graças a ti", completou.

