Rita Pereira regressou nos últimos dias ao trabalho como modelo. A atriz protagonizou uma sensual sessão de fotos ao lado do namorado, Guillaume Lalung.

"Não me lembro a última vez que fotografei com a minha dream team. Hoje parecia uma miúda na Disney. Tudo me entusiasmou. Éramos poucos, menos de metade que o habitual, mas estava presente a nata da nata. Obrigada. Acho que o resultado final vai ser épico", escreve a atriz ao partilhar com os seus seguidores algumas das imagens que resultaram desta produção.

Quanto às imagens de Guillaume Lalung, apenas sabemos que o francês também fez parte da produção devido a algumas partilhas de Rita no momento em que ambos estavam a ser fotografados.

[Imagem partilhada pela atriz]© Reproduções Instagram / Rita Pereira

