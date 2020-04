Esta sexta-feira, dia 17, Rita Pereira usou as stories da sua conta de Instagram para destacar um gesto do vizinho que a deixou bastante sensibilizada.

Partilhando a imagem de uma caixa de morangos que lhe foi oferecida, a atriz aproveitou para referir:

"Uma das coisas boas que esta quarentena me trouxe foi conhecer os meus vizinhos. Vivemos a mil, dizemos bom dia, olá, tudo bem, mas não conhecemos realmente as pessoas. Isso mudou. Precisamos uns dos outros, queremos conversar, queremos partilhar e no meu caso, tem sido uma ótima partilha. Parece que voltei à aldeia da minha avó onde todos eram família. Obrigada vizinho, que gesto lindo", sublinhou.

Inspire-se com esta ideia e se for o caso ajude aquele que lhe está mais próximo!

© Instagram/hyndia

