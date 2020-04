Em casa de quarentena com o filho, o pequeno Lonô, o namorado de Rita Pereira tem aproveitado para passar mais tempo com o bebé.

Ainda esta quinta-feira, dia 16, por exemplo, Guillaume Lalung publicou um vídeo no qual aparece com o menino ao colo com o objetivo de lhe ensinar o que é 'boa música'.

Se no início começa com a canção do filme de animação 'Frozen', posteriormente muda para um estilo completamente diferente.

Ora veja!

Leia Também: Filho de Rita Pereira atira tudo ao chão por onde passa e causa o caos