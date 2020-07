Rita Pereira resolveu esta sexta-feira partilhar com os seus seguidores um vídeo que há sete anos registou um hilariante momento vivido nos bastidores da novela 'Destinos Cruzados'.

"Tenho este vídeo guardado no meu telemóvel há sete anos. É o making of desta cena da novela 'Destinos Cruzados', que está a repetir nas tardes da TVI", começa por contar a atriz, que no momento em que foram captadas as imagens gravava com Pedro Teixeira.

"Estávamos a gravar há horas, já tínhamos repetido imensas vezes. O Pedro Teixeira às tantas já estava meio perdido e eu por coincidência estava a gravar. Parto-me a rir sempre, sempre, sempre que vejo este vídeo. O momento em que ele sai de personagem e pergunta: 'Mas tu não dizes nada?!'. 'Qual é o fim?!'", lembrou a atriz.

