Em casa por causa do confinamento, Rita Pereira tem aproveitado este tempo para fazer diversas atividades e, claro, manter a prática de exercício físico. Falando precisamente sobre o assunto, a atriz e apresentadora da TVI acabou por partilhar uma curiosidade com os seus seguidores do Instagram.

"Eu acho que os meus cães ficam em pé toda a noite à espera que eu vá treinar para se deitarem no meu tapete de treino. Parece isto que é a coisa mais confortável do mundo. Os vossos patudos fazem o mesmo?!", questiona.

A acompanhar a publicação estavam uma série de imagens onde Rita aparece muito bem acompanhada pelos seus patudos.

Veja as fotografias na galeria.

