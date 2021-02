Rita Pereira e o namorado, Guillaume Lalung, são os protagonistas da mais recente edição da revista Men's Health Portugal. O casal posou com toda a sensualidade que lhes é característica para a produção e está a fazer enorme sucesso entre os fãs.

Esta segunda-feira, dia 1, a atriz decidiu promover a publicação partilhando com os seus seguidores do Instagram um vídeo dos bastidores

"Só para saber se já têm a Men's Health Portugal de fevereiro e para avisar que hoje ainda não treinei. A precisar de um incentivo. Alguém me deixe um comentário que me faça levantar do sofá, se faz favor", declarou Rita na legenda das imagens.

Ora veja:

