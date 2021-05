Rita Pereira voltou às danças do TikTok e não resistiu em partilhar com os seguidores do Instagram mais uma coreografia.

Neste sentido, a atriz desafiou a sua comunidade de fãs a fazer o mesmo para trazer animação às redes sociais.

"Estava a faltar uma dancinha neste feed. Desafio a dançarem comigo. Esta até sentada à secretária dá. Bora lá animar esta terça feira", escreveu na legenda das imagens.

Vai seguir a sugestão da atriz?

