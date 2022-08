Carolina Patrocínio deslumbrou com o vestido branco que elegeu para conduzir a emissão especial da Festa de Verão SIC, que decorreu no último domingo, no Algarve, mas também com o conjunto que levou ao jantar que antecedeu o evento.

Ao mostrar o look, top curto e saia verde, na rede social Instagram, a apresentadora recebeu um comentário revelador de Rita Pereira.

"Sei bem de onde é esse conjunto", reagiu Rita Pereira, levando as seguidoras mais atentas a completarem a sua mensagem dizendo a marca do conjunto.

"Shein", realçou uma internauta.

Com uma rápida pesquisa no site da Shine, encontrámos o look usado por Carolina Patrício à venda, nesta e em outras cores, por apenas 20 euros.



© Reprodução Instagram/ Carolina Patrocínio

"A prova de que para fazer sucesso não é necessário gastar ‘rios’ de dinheiro", notou ainda uma seguidora.



© Reprodução Instagram/ Carolina Patrocínio