Rita Pereira tem motivos para celebrar. De acordo com a Forbes Portugal a atriz é uma das oito pessoas mais influentes no Instagram, algo que celebrou com uma partilha nessa rede social.

"Segundo a Forbes Portugal sou uma das oito personalidades mais influentes no Instagram, em Portugal. Muito feliz por estar ao lado de colegas influentes, em diversas áreas, e todos com menos de 35 anos - senti-me especial", começou por escrever.

"Continua a ser incrível, depois de 20 anos de carreira, ser mencionada por uma publicação de referência como a Forbes Portugal como uma das mais influentes do país. Obrigada a todos que me acompanham por aqui e parabéns a mim porque alguma coisa devo estar a fazer bem", concluiu a atriz.

De salientar que em primeiro lugar na lista encontra-se a atriz Margarida Corceiro, seguida de António Castro, Kelly Bailey, Bárbara Bandeira, Lourenço Ortigão, Diogo da Silva, Wuant e Rita Pereira.

