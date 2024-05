Este sábado, 4 de maio, foi chuvoso, por isso, Rita Pereira passou o dia em casa com o filho, o pequeno Lonô, de quatro anos. A partilha foi feita pela própria atriz nas redes sociais num tom de desabafo, experiência com a qual vários mães se identificaram, entre elas, Helena Coelho.

"Passámos o sábado na sala. A ver televisão, a relaxar no sofá, a brincar com tartarugas ninja, jogar às damas (estou a ensiná-lo), jogos no iPad, brincámos no jardim os únicos 10mn que não choveu, mas basicamente, não fizemos nada de especial e quando isto acontece fico assim com um sentimento meio de culpa por não o ter levado a lado nenhum… Na verdade ele é que disse que não queria sair de casa mas… Vocês pais também se sentem assim quando passam o dia fechados com os filhos em casa?", questionou.

Helena Coelho, mãe da pequena Íris, comentou: "Adorooo, mas sinto a mesma culpa".

