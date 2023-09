Depois de Guillaume Lalung ter mostrado que viajou com o filho para o Brasil e o reencontro com Rita Pereira, a atriz tem vindo a destacar várias imagens no Instagram.

Rita Pereira - que se mudou recentemente para o país para trabalhar num projeto de ficção - não podia estar mais feliz agora que tem a família por perto.

E assim que se reuniram no país, rapidamente foram desfrutar do primeiro dia de praia. "Chegando e arrasando. Bem-vinda ao Brasil, Lonô", escreveu a mamã junto de algumas imagens do filho na praia.

Nas stories, a atriz partilhou outras imagens e mostrou que o ator Pedro Carvalho também se juntou neste dia de praia. Veja na galeria.

