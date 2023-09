Rita Pereira não podia estar mais feliz. A atriz revelou no início do mês que mudou-se temporariamente para o Brasil para trabalhar num projeto de ficção, estando a viver sozinha no país. No entanto, este fim de semana conseguiu matar saudades do filho, Lonô, e do companheiro, Guillaume Lalung.

Um momento muito especial que foi destacado nas redes sociais. Inicialmente, Guillaume Lalung publicou um vídeo com várias imagens da viagem e do reencontro.

Por sua vez, Rita Pereira destacou novas imagens nas stories da sua página de Instagram, tendo mostrado um vídeo em que aparece com o filho na casa onde está a morar no Brasil.

"O meu filho já está comigo no Brasil", disse. Veja este carinhoso momento no vídeo da galeria.

Leia Também: Rita Pereira recebe visita do filho e do companheiro no Brasil