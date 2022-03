Rita Pereira celebrou o Dia da Mulher, que se comemorou esta terça-feira, na companhia do elenco da novela 'Quero é Viver', da TVI, onde dá vida à sonhadora Maria.

Para a ocasião, a atriz brilhou com um conjunto cor de rosa da assinatura do designer portuense Gonçalo Peixoto, de quem é amiga.

O look destacou-se pelas plumas nas mangas do blazer, que a atriz conjugou com calças e crop top no mesmo tom.

Espreite abaixo e diga-nos se aprova.

Leia Também: Rita Pereira: "Eu não abraçava o meu avô há 730 dias"