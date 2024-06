Rita Pereira vive um momento muito feliz da sua vida. A atriz, de 42 anos, anunciou esta sexta-feira, 21 de junho, que está grávida pela segunda vez, fruto da relação com Guillaume Lalung.

Depois de ter recebido centenas de mensagens e comentários por parte de seguidores a darem-lhe os parabéns, eis que a artista agradeceu pelo carinho num vídeo que poderá ver na galeria.

Depois disto, assegurou: "Está tudo bem comigo, com o bebé, com o Lonô e com o Gui. Estamos muito felizes".

Recorde-se que Rita e Guillaume já são pais de Lonô, de quatro anos. O DJ francês tem mais um filho, fruto de um anterior relacionamento.

