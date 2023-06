Rita Patrocínio, Tiago Teotónio Pereira e a filha do casal, a pequena Camila, fizeram as malas e partiram com destino a uma escapadinha de fim de semana.

"Paisagem dos próximos dias", escreveu a irmã de Carolina Patrocínio ao mostrar na sua conta oficial de Instagram as primeiras imagens na praia com a família.

Tal como revela a partilha da designer de moda, a Costa Vicentina, mais concretamente Porto Covo, foi o destino escolhido para estes dias a três.

