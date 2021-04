Os fãs de Rita Ora ficaram boquiabertos com as recentes notícias a respeito da vida amorosa da cantora. Foi dada a conhecer pela própria uma imagem da artista abraçada ao realizador Taika Waititi, o que despertou os rumores de romance.

Depois da fotografia começar a gerar especulação, a imprensa internacional refere que o namoro começou no início de março.

A cantora e o realizador neozelandês, de 45 anos, ter-se-ão aproximado por se encontrarem a viver na Austrália há uma longa temporada devido aos compromissos profissionais. Rita é jurada do talent show 'The Voice' e Taika está em gravações para o filme 'Thor: Love and Thunder'.

Rita Ora e Taika Waititi© Instagram

