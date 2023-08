Depois de ter tido um 'dia de filho único' com o filho mais velho, Afonso Luz, Rita Mendes passou o dia só com a filha, Matilde Estrela, uma ocasião que destacou nas redes sociais.

A apresentadora partilhou duas fotografias - uma das quais aparece ao lado da filha e outra apenas de Matilde - deixando um pequeno texto sobre este dia de 'mãe e filha'.

"Último 'dia de filho único' onde mimei a Matilde com tudo o que tinha direito, depois da viagem gigante da Mãe ao outro lado do mundo e por estar a meio das 'férias do pai':. sushi, açaí.. e muito Amor e mimo. Não passo sem esta minha princesa rebelde e hoje o dia foi bom e foi dela, da minha Matilde, cada vez mais bonita, cada vez mais próxima do meu coração", escreveu a DJ.

De recordar que Rita Mendes tem ainda um filho mais novo, Duarte Sol.

Leia Também: Rita Mendes destaca importância de ter tempo para cada um dos filhos