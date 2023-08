Mãe de três filhos, Rita Mendes usou as redes sociais para partilhar uma fotografia com o mais velho, Afonso Luz, e destacar a importância de ter tempo para cada um individualmente.

"E hoje… foi a vez do 'mais velho' ter a Mãe para si. Não foi nada premeditado, mas assim aconteceu e ainda bem, amo estar com todos 'ao molho' mas 'um a um' a atenção plena é maior individualmente. Ducas a brincar com um amiguinho, Matita volta amanhã.. e o Afonso Luz caracol foi comer uma pizza e ser muito beijadinho por outra caracoletas cheia de saudades. É bom voltar para os braços de quem amamos, é tão bom", escreveu a DJ na legenda da selfie que partilhou ao lado do filho.

De recordar que Rita Mendes é ainda mãe de Matilde Estrela e Duarte Sol.

