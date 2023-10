Rita Mendes recorreu às stories da sua página de Instagram para falar sobre a festa de aniversário que decidiu fazer com os amigos, apesar de ao início ter tido algumas dúvidas.

"Vou fazer uma pequena celebração de aniversário com os meus amigos. Estive quase para não fazer e por isso é um bocadinho em modo desabafo que venho aqui conversar convosco", começou por dizer, lembrando que este ano não está a ser um mar de rosas.

"Como sabem, eu separei-me e foi um processo difícil, vai e não vai... Tudo isto obviamente que me afeta", confessou depois.

"Separada, sem marido e sem namorada, obviamente que sou eu que vou ter que levar o bolo e as velas. Esqueci-me e estava triste com isso", partilhou depois, acrescentando que houve uma amiga que não se esqueceu e deixou-a de coração cheio com o gesto.

Mais tarde, Rita Mendes publicou na rede social um novo vídeo onde fala de um presente especial que a mãe lhe ofereceu. Trata-se de uma peça que era sa avó da figura pública.

"É um pendente com que a minha avó faleceu no ano passado no Natal. Usava sempre. 47 anos de uma nova fase. Vamos abraçar o que podemos. Parabéns a mim, vamos celebrar a vida", completou. Veja o vídeo da galeria.

