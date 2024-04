Rita Ferro Rodrigues é a mais recente convidada do podcast 'N'A Caravana', como já lhe havíamos dado conta aqui, e a conversa serviu para que a apresentadora falasse sobre a sua mais recente viagem à Tailândia e ao Dubai, bem como do momento em que decidiu mudar de vida e deixar a SIC, onde se tornou conhecida junto do público.

Rita começou por explicar que, a dada altura, entendeu que já não sentia "prazer nenhum" a trabalhar no canal, até porque a televisão, com o "pico das chamadas de valor acrescentado", se tornou muito diferente.

"Eu odiava fazer aquilo. Fazia-o com honestidade e tentava ser o mais sincera possível com as pessoas, mas... Estava horas no ar e imaginava a minha avó em casa a ligar. Para mim era de uma violência enorme", fez notar, referindo-se assim aos programas em que é sorteado um prémio através de chamadas telefónicas.

"Os conteúdos dos programas de daytime, quando comecei a fazer, eram muito mais interessantes. O Francisco Menezes, um dos meus parceiros nessas alturas, dizia que éramos 'descascadores de almas'. Com 20 anos eu conseguia desligar-me e ir para casa, mas com 40 já não conseguia e sentia que havia uma 'vampirização' da vida das pessoas e que eu não estava a ser correta. Houve uma série de questões de consciência...", acrescentou então a apresentadora, que atualmente trabalha no Canal 11.

Por fim, Rita também apontou que tinha "falta de tempo" para si própria e para os filhos, sendo que acabou por "sair a bem". "Não tenho razão de queixa e tenho uma ótima relação com o canal. Era importante para mim, porque foram quase 20 anos", completou.

Veja abaixo a entrevista completa.

