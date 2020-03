Por estes dias, jornalistas e apresentadores da SIC - nomeadamente Cristina Ferreira, Rodrigo Guedes de Carvalho e Bento Rodrigues - têm-se mostrado sensibilizados com a pandemia do coronavírus que atingiu Portugal e já fez 112 infetados.

Postura que Rita Ferro Rodrigues enalteceu nas suas redes sociais, com um elogio à forma como a estação, que outrora foi a sua, está a noticiar o surto.

"Aquilo que a informação da Sic está a fazer, a humanização, a serenidade e seriedade da forma como se informa, não só me comove como me deixa tão orgulhosa da casa onde me formei como jornalista e comunicadora. Bravo, bravo camaradas", elogiou a apresentadora.

