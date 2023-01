Rita Ferro Rodrigues recordou o início da relação com o marido, Rúben Vieira, durante a sua participação no programa 'Júlia'.

A apresentadora trabalhava nos formatos da SIC e Ben, como é conhecido pelo público, como operador de câmara.

"Era uma história de amor que ninguém dava nada por ela", disse em conversa com Júlia Pinheiro.

Rita conta que apenas os seus pais e o irmão acreditaram no amor de ambos e num futuro juntos. Mas a verdade é que nem os próprios gostavam muito um do outro até se conhecerem.

"No princípio não gostávamos nada um do outro. Ele achava que eu era nariz no ar... E na verdade era", confessou.

Decidida a mostrar a sua verdadeira personalidade, a comunicadora resolveu elaborar um plano para aproximar Ben.

"Inventei um incêndio em casa", brincou, revelando que ligou a lareira de sua casa, mesmo sabendo que esta tinha um problema de funcionamento, e acendeu-a de propósito. Já com a casa cheia de fumo, ligou a Ben para que a fosse ajudar... E assim começou uma longa e bonita história de amor.

